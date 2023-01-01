WinkАудиокнигиВремя на отдых. Для тех, кто много работает. Глеб Архангельский
Время на отдых. Для тех, кто много работает. Глеб Архангельский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие12+
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Сюжет
Уметь хорошо организовать доступные нам часы отдыха так же важно, как уметь организовать рабочие процессы. Аудиокнига поможет вам сделать отдых насыщенным и интересным, восстанавливающим силы и повышающим качество жизни. При этом вам не придется загонять себя в рамки жесткого расписания и испытывать от этого чудовищный стресс. В хорошем плане всегда есть место и предсказуемости, и спонтанности.
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