Время на отдых. Для тех, кто много работает. Глеб Архангельский
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Аудиокниги
Время на отдых. Для тех, кто много работает. Глеб Архангельский

Время на отдых. Для тех, кто много работает. Глеб Архангельский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие12+

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Сюжет

Уметь хорошо организовать доступные нам часы отдыха так же важно, как уметь организовать рабочие процессы. Аудиокнига поможет вам сделать отдых насыщенным и интересным, восстанавливающим силы и повышающим качество жизни. При этом вам не придется загонять себя в рамки жесткого расписания и испытывать от этого чудовищный стресс. В хорошем плане всегда есть место и предсказуемости, и спонтанности.

Время на отдых слушать на видеосервисе Wink.

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