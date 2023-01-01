Время на отдых. Для тех, кто много работает. Глеб Архангельский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уметь хорошо организовать доступные нам часы отдыха так же важно, как уметь организовать рабочие процессы. Аудиокнига поможет вам сделать отдых насыщенным и интересным, восстанавливающим силы и повышающим качество жизни. При этом вам не придется загонять себя в рамки жесткого расписания и испытывать от этого чудовищный стресс. В хорошем плане всегда есть место и предсказуемости, и спонтанности.



Время на отдых слушать на видеосервисе Wink.