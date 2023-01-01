Время инвестировать! Руководство по эффективному управлению капиталом. Владимир Савенок
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Время инвестировать! Руководство по эффективному управлению капиталом. Владимир Савенок

Время инвестировать! Руководство по эффективному управлению капиталом. Владимир Савенок (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес530 мин12+

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Сюжет

Инвестируйте и богатейте! Вы узнаете, как сформировать качественный инвестиционный портфель в России, вложить в ценные бумаги, защищать свои активы, передать наследство ограниченному кругу лиц, какие финансовые инструменты есть и какие подходят именно вам. Реальные истории помогут разобраться в тонкостях инвестирования и планирования. Автор преподносит материал в легкой доступной форме. Владимир Савенок – один из первых независимых финансовых консультантов в России, преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ, автор 11 книг по личным финансам, выступает на радио и ТВ в качестве эксперта по финансам, в прошлом директор департамента НБ Беларуси, член Совета директоров НБ РБ. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.

Время инвестировать! Руководство по эффективному управлению капиталом слушать на видеосервисе Wink.

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