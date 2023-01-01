Время быть Agile. Марина Михайленко (книга, 2022) слушать онлайн

Выстроить адаптивную маркетинговую стратегию. Трансформировать учебную программу. Создать эффективную команду сотрудников. Всего этого можно быстро достичь, применяя Agile-подход. В этой книге сертифицированный коуч ICF, преподаватель совместного проекта Skillbox и Высшей школы менеджмента СПбГУ МБА «Лидеры изменений», МБА МГУУ Марина Михайленко, рассказывает, как на основе российского опыта использования Agile создавать реалистичные планы и получать практические результаты уже в первые месяцы. В ее книге вы найдете кейсы внедрения гибкого подхода в маркетинг, науку и образование, а также узнаете, как: –создавать гибридные команды в новом посткарантинном времени; –находить блестящих сотрудников, а не просто специалистов; –внедрять Agile в компании, не разрушив их; –завоевать доверие потребителей.



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