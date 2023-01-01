Временщик. Книга 2. Дмитрий Билик (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Билик – стремительно набирающий популярность молодой писатель-фантаст, автор нескольких циклов книг в разных жанрах. Представляем в аудиоформате второй роман цикла «Временщик». Главный герой – простой парень, живёт обычной холостяцкой жизнью, работает, как теперь модно говорить, в сфере складской логистики, а проще говоря – грузчиком. Но однажды жизнь его полностью переворачивается, причём настолько, что он начинает видеть то, чего не видят другие. Так, он замечает, что его отражение в зеркале существенно отличается от оригинала, а в его квартире поселился домовой. Сам же герой выполняет квесты, получая за это гонорары в странной валюте. Во второй книге события продолжают развиваться. Множество миров напряжённо внимают слухам о появлении Игрока. Того, кто может убить противника одним ударом. Того, кто обладает могущественными Ликами. Человека, который выпутывается из любых передряг. Да-да, речь о нашем герое!



Временщик слушать на видеосервисе Wink.