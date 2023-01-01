Врата Миров. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Врата Миров» – фантастический роман Андрея Ливадного, вторая книга цикл «Соприкосновение», жанр научная фантастика, космическая фантастика. Выпускник Академии Военно-Космических сил России Глеб Полынин готовится к своему первому межзвездному полету. Все хорошо, но есть одна проблема – у вчерашнего курсанта появилась любимая девушка. Таня живет в гигантском мегаполисе «Сибирь». Большую часть своей жизни она провела в виртуальном мире, и ей совсем не хочется окунаться в мир реальный, тем более – лететь во враждебный Космос! Но Глеб настаивает. Он считает, что жена русского офицера должна сопровождать супруга, куда бы ни занесла его военная служба. Молодые люди и не подозревают, что в их судьбу вмешалась могущественная сверхцивилизация метаморфов, которой во что бы то ни стало нужно восстановить древнюю сеть Врат, обеспечивающих связь между мирами.



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