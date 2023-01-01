WinkАудиокнигиВраг един. Книга вторая. Чёртов плод. Свенья Ларк
Враг един. Книга вторая. Чёртов плод. Свенья Ларк (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези, Ужасы и мистика16+
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Сюжет
Всего год назад Тим, Верена и Кейр обрели сверхсилы и оказались втянуты в извечную борьбу Света и Тьмы, скрытую от глаз обычных смертных. Вот только на сей раз рабом Тьмы суждено стать именно смертному. Что он сделает, если его жизнь и жизни всех вокруг вдруг окажутся в смертельной опасности? Закон гласит: к выбору пути невозможно принудить. Но что, если предотвратить катастрофу и спасти этот мир возможно лишь ценой своей собственной души? Вторая книга о Тех, кто стоит за кулисами.
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