Враг един. Книга первая. Слуга отречения. Свенья Ларк (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Они живут рядом с вами. Они живут внутри вас. Может быть, у кого-то из них вы спрашивали дорогу на улице. Может быть, кто-то из них являлся вам во снах. Те, кто способен подчинять себе стихии. Те, кто сам является стихией. Те, что выбрали для себя путь Тьмы или путь Света. Самая обычная троица молодых людей одновременно обретает силы, неведомые простым смертным. Весь мир – их дом теперь. Они ещё не знают, что им предстоит оказаться по разные стороны баррикад…



Враг един слушать на видеосервисе Wink.