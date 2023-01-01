Вперед. Вероника Рот,Нора Джемисин,Энди Вейер,Блейк Крауч,Амор Тоулз,Пол Тремблэй
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Вперед. Вероника Рот,Нора Джемисин,Энди Вейер,Блейк Крауч,Амор Тоулз,Пол Тремблэй

Вперед. Вероника Рот,Нора Джемисин,Энди Вейер,Блейк Крауч,Амор Тоулз,Пол Тремблэй (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика498 мин16+

Сюжет

Эксклюзивный сборник повестей ведущих фантастов и мастеров мейнстрима. Шесть образов ближайшего будущего от лауреата премии «Хьюго» Н.К. Джемисин, мастера технотриллера Блейка Крауча, создателя «Марсианина» Энди Вейера, автора «Дивиргента» Вероники Рот и других. Моральные проблемы искусственных интеллектов, квантовые компьютеры и видеоигры, клонирование и генная инженерия, климатический антропогенный апокалипсис – чем совершеннее современная наука, тем более изощренными становятся эти темы, но во главе угла остается человечность и способность сопереживать. Перед вами сборник футуристических повестей от современных фантастов и мастеров прозы, награжденных престижными премиями. Н. К. Джемисин, Энди Вейер, Блейк Крауч, Амор Тоулз, Вероника Рот и Пол Дж. Тремблей. Премия «Хьюго» за лучшую повесть. Бестселлер Amazon.com. «Этот сборник научной фантастики может похвастаться шестью историями от любимых авторов, каждую из которых можно прочитать не отрываясь». – Paste Magazine «Мне нравится именно такая тревожность, вызванная технологиями… Счастливого вечера!» – Audible «Поразительно и пугающе». – Criminal Element «Привлекательность этих историй заключается не только в том, чтобы понять что происходит на самом деле, и в том горько-сладком чувстве, которое они вызывают». – Kirkus Reviews

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