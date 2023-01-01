Возврату не подлежит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Возврату не подлежит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Возврату не подлежит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

В день третьей годовщины свадьбы Антонине позвонила неизвестная и рассказала, что у ее мужа Владимира есть любовница. Супруг Антонины не стал этого отрицать. Но, по его словам, не только он виноват в измене, его жена и сама не очень старалась сберечь брак. Муж ушел из дома, предупредив, что на следующий день зайдет за вещами. Антонина решила, что это ее шанс вернуть мужа, она привела себя в порядок и купила соблазнительное белье. Но, увы, пока ее не было дома, Владимир собрал свои вещи и ушел. Антонина не могла находиться в квартире, где ей все напоминало о муже, она бросилась к подруге Ларисе. У ее подъезда Антонина встретила мужа Ларисы Семена. Он рассказал ей, что Лариса и есть разлучница. Она закрутила тайком роман с Владимиром, а теперь, когда все открылось, выставила Семена из дома. Антонина была в полном отчаянии, она попросила Семена остановиться у нее. Дома она все время плакала, Семен пытался утешить ее, доказать, что не она виновата в уходе мужа, но Антонина ничего не замечала. Однажды, она поняла, что на самом деле Семен глубоко переживает случившееся: у Ларисы остался их сын, и жена манипулировала Семеном, угрожая, чуть что, увезти ребенка. Антонина стала сочувствовать Семену, их отношения не перешли никаких границ, но она поняла, что он близок ей. Но вскоре известие о том, что Владимир сделал предложение Ларисе, заставило Антонину вновь забыть о Семене. Спустя короткое время, Владимир позвонил Антонине и предупредил, что придет за вещами. Она решила использовать этот неожиданный план. Дома Антонина постаралась соблазнить Владимира, и ей бы это удалось, не приди Семен, а вслед за ним и Лариса. Владимир спрятался в шкаф. Увидев там любовника, Лариса закатила скандал. После их ухода, неожиданно засобирался и Семен. Антонина впервые поняла, что натворила, она не хотела терять Семена. Однако Семен ушел, зато к Антонине вернулся Владимир. Но это возвращение не принесло ей радости. Вскоре она выгнала неверного мужа и помирилась с Семеном.

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