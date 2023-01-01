Возврату не подлежит. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В день третьей годовщины свадьбы Антонине позвонила неизвестная и рассказала, что у ее мужа Владимира есть любовница. Супруг Антонины не стал этого отрицать. Но, по его словам, не только он виноват в измене, его жена и сама не очень старалась сберечь брак. Муж ушел из дома, предупредив, что на следующий день зайдет за вещами. Антонина решила, что это ее шанс вернуть мужа, она привела себя в порядок и купила соблазнительное белье. Но, увы, пока ее не было дома, Владимир собрал свои вещи и ушел. Антонина не могла находиться в квартире, где ей все напоминало о муже, она бросилась к подруге Ларисе. У ее подъезда Антонина встретила мужа Ларисы Семена. Он рассказал ей, что Лариса и есть разлучница. Она закрутила тайком роман с Владимиром, а теперь, когда все открылось, выставила Семена из дома. Антонина была в полном отчаянии, она попросила Семена остановиться у нее. Дома она все время плакала, Семен пытался утешить ее, доказать, что не она виновата в уходе мужа, но Антонина ничего не замечала. Однажды, она поняла, что на самом деле Семен глубоко переживает случившееся: у Ларисы остался их сын, и жена манипулировала Семеном, угрожая, чуть что, увезти ребенка. Антонина стала сочувствовать Семену, их отношения не перешли никаких границ, но она поняла, что он близок ей. Но вскоре известие о том, что Владимир сделал предложение Ларисе, заставило Антонину вновь забыть о Семене. Спустя короткое время, Владимир позвонил Антонине и предупредил, что придет за вещами. Она решила использовать этот неожиданный план. Дома Антонина постаралась соблазнить Владимира, и ей бы это удалось, не приди Семен, а вслед за ним и Лариса. Владимир спрятался в шкаф. Увидев там любовника, Лариса закатила скандал. После их ухода, неожиданно засобирался и Семен. Антонина впервые поняла, что натворила, она не хотела терять Семена. Однако Семен ушел, зато к Антонине вернулся Владимир. Но это возвращение не принесло ей радости. Вскоре она выгнала неверного мужа и помирилась с Семеном.



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