Возвращение жизни. Дмитрий Шульман
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Возвращение жизни. Дмитрий Шульман

Возвращение жизни. Дмитрий Шульман (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза16+

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О книге

Жизнь очень многогранна, время меняет государства, людей. У каждого человека все сложилось и складывается по-своему. Мне хочется поделиться с читателями рассказами о недавнем прошлом и настоящем, в которых я постарался реалистично описать события, свидетелем и участником которых мне довелось быть.

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Жанр
Современная проза

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