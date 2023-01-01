Возвращение жизни. Дмитрий Шульман (книга, 2023) слушать онлайн

Жизнь очень многогранна, время меняет государства, людей. У каждого человека все сложилось и складывается по-своему. Мне хочется поделиться с читателями рассказами о недавнем прошлом и настоящем, в которых я постарался реалистично описать события, свидетелем и участником которых мне довелось б�ыть.



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