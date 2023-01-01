Возвращение ярла. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоверсия новой книги от мастера исторического фэнтези Александра Мазина! Старт совершенно новой серии! Ее называют Стратегией. Для большинства людей доступ в Стратегию закрыт. Войти – трудно. Еще труднее – остаться. Для этого необходимо выжить. В Игре. Например, в мире викингов девятого века, который называется Мидгард. Или в Техномире будущего, где идет непрерывная битва людей и боевых роботов… В Стратегии множество миров, но кандидатам в игроки предлагается только три варианта. Главный герой, Александр Первенцев, попал в Игру случайно. Двум крутым мужикам, любителям смертельного экстрима понадобился третий партнер. Можно сказать: Сашке повезло. Но в Стратегии не бывает случайностей. Стратегия сама выбирает тех, кто ей нужен. Остается лишь доказать, что ты – достоин. Например, выжить в мире викингов, которые жаждут тебя прикончить. А убивают в этой игре по-настоящему.



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