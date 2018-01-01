Возвращение Шерлока Холмса. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книгу «Возвращение Шерлока Холмса вошли 12 рассказов, написанных Артуром Конан Дойлом в 1903-1904 годы. В 1905 году сборник впервые увидел свет. В „Возвращении Шерлока Холмса“ Артур Конан Дойл рассказывает о том, как же выжил великий сыщик после схватки с профессором Мориарти на Рейхенбахском вод�опаде, после которой все считали его погибшим. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Возвращение Шерлока Холмса слушать на видеосервисе Wink.