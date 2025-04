Возвращение Государя. Джон Толкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Библия от фэнтези». Книга Книг ХХ века. Часть третья… Стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды, осаждают бесчисленные рати Черного Властелина Саурона. Повелитель сил Тьмы уже готов праздновать победу, не замечая в упоении собственной мощью двух маленьких человечков, приближающихся к Роковой Горе, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. От мужества полуросликов зависит судьба всего Средиземья…John R.R. Tolkien THE LORD OF THE RINGS PART 3: THE RETURN OF THE KING © The Trustees of the J.R.R. Tolkien, 1967 Settlement 1955,1966 © Перевод. В. Муравьев, наследники, 2014 © Перевод. А. Кистяковский, наследники, 2014 © Перевод стихов. А. Кистяковский, наследники, 2015 © Издание на русском языке AST Publishers, 2017 ©



