Возвращение Безмолвного. Том I. Евгений Астахов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Дороги временно разводят Гвиндена и Фурию. Болтливого эльфа преследуют наёмные убийцы, странные культисты Безмолвного жаждут его помощи, а новый клан приносит новые проблемы. Фурия должна выполнить данный зарок и восстановить попранную честь Ансельма, мёртвого паладина, который поселился в её голове. Однако кроме него, там завёлся и новый незваный гость. И он имеет свои виды на тело безбашенной орчанки.



Возвращение Безмолвного слушать на видеосервисе Wink.