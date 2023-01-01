Возвращение астровитянки. Книга 2. Горизонт событий. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Заключительная книга цикла «Астровитянка». Развернутая перспектива владений императрицы Никки – города-аэростаты, металлические туманы и «электрические драконы» Венеры, а также полная приключений, беспощадная борьба Добра со Злом. Масштаб мысли и действий героев потрясает воображение – они собираются управлять звездами и самой Вселенной. Но главное в этом мире – найти свою любовь, единственную и вечную. И надо успеть, пока не настала зима.



Возвращение астровитянки слушать на видеосервисе Wink.