Возвращение астровитянки. Книга 2. Горизонт событий. Николай Горькавый
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Возвращение астровитянки. Книга 2. Горизонт событий. Николай Горькавый

Возвращение астровитянки. Книга 2. Горизонт событий. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика601 мин12+
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Сюжет

Заключительная книга цикла «Астровитянка». Развернутая перспектива владений императрицы Никки – города-аэростаты, металлические туманы и «электрические драконы» Венеры, а также полная приключений, беспощадная борьба Добра со Злом. Масштаб мысли и действий героев потрясает воображение – они собираются управлять звездами и самой Вселенной. Но главное в этом мире – найти свою любовь, единственную и вечную. И надо успеть, пока не настала зима.

Возвращение астровитянки слушать на видеосервисе Wink.

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