Возвращение астровитянки. Книга 1. Великий Инка. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Никки, космический Маугли, и ее друзья строят город своей мечты, а попутно – управляют миром и решают проблему: как сделать счастливым каждого достойного человека Земли и еe окрестностей. Героям приходится совершать подвиги на Земле и на Луне, среди озер расплавленной серы Ио, и на берегу метанового моря Титана. Мир «Астровитянки» по-прежнему научно достоверен и полон приключений, требующих от героев твердости духа и быстроты мысли.



Возвращение астровитянки слушать на видеосервисе Wink.