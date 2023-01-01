WinkАудиокнигиВозвращение астровитянки. Книга 1. Великий Инка. Николай Горькавый
Возвращение астровитянки. Книга 1. Великий Инка. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика670 мин12+
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Сюжет
Никки, космический Маугли, и ее друзья строят город своей мечты, а попутно – управляют миром и решают проблему: как сделать счастливым каждого достойного человека Земли и еe окрестностей. Героям приходится совершать подвиги на Земле и на Луне, среди озер расплавленной серы Ио, и на берегу метанового моря Титана. Мир «Астровитянки» по-прежнему научно достоверен и полон приключений, требующих от героев твердости духа и быстроты мысли.
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