Возвращаться – плохая примета. Том 2. Юлия Ляпина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что может ожидать человека, враждебной волей превращенного в громадного черного пса без малейшей возможности освободиться? Только деградация и смерть. Точно так думал и сам герцог эт Верис, которого враги издевательски обратили в собаку. Что может получится, если веселую и рослую толстушку-хохотушку вышвырнуть в чужой мир? Да ничего хорошего. Так думала Маргарита Ясновская и тоже была недалека от истины. А если их соединить вместе? Будут много приключений. И обязательно любовь и спасение, на радость друзьям и на зло врагам. Потому что тогда сила мужества сумеет обернуться верностью и благородством, а чисто женская слабость – любящей силой. Читайте историю приключений герцога – черного пса и травницы Маргариты!



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