Возрождение силы рода. Практика системных расстановок. Надежда Маркова
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Возрождение силы рода. Практика системных расстановок. Надежда Маркова

Возрождение силы рода. Практика системных расстановок. Надежда Маркова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Психология, Эзотерика16+

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Сюжет

В своей новой книге Надежда Маркова, опытный психотерапевт и автор бестселлеров по системным расстановкам рассказывает о том, как укрепить или, в случае, если человек не знает корней, восстановить связь со своим Родом. Это важно, поскольку принадлежность к семье – один из значимых факторов, дающий человеку огромный жизненный ресурс, чувство защищенности, повышающий уверенность в своих силах, определяющий успешность и эффективность его жизни. «В результате проведения расстановок и ритуалов на взаимодействие с предками жизнь откроет перед вами запечатанные доселе клады семейно-родовых ресурсов: новые идеи, творческие способности, таланты, умение чувствовать „золотую жилу“, успехи в делах. Важнейшей стороной расстановочной работы с родом является ощущение родовой принадлежности, умение осознать и с гордостью и почтением принять свои корни, свою кровь. Тогда открываются все пути-дороги, дается поддержка рода вам и вашим близким, выравниваются отношения в семье и с родственниками, приходит внутренняя гармония, и вы даже физически начинаете ощущать мощь и энергию, идущие от ваших предков» (Надежда Маркова).

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