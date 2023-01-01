Возраст: Инструкция по применению. Пилар Сордо (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Современное общество просто помешано на сохранении молодости. Ученые всего мира занимаются антивозрастными разработками, косметологи и пластические хирурги творят чудеса… Но старение неотвратимо, и чем больше мы отказываемся говорить и думать о нем, тем больнее окажется столкновение с реальностью. Известный психолог Пилар Сордо утверждает, что бояться старения не стоит. В зрелом возрасте жизнь продолжается и, более того, нам открывается множество новых возможностей. Но как подготовиться к тем изменениям, что ждут впереди? Как правильно реагировать на смену социального статуса, круга общения и сюрпризы, которые начинает преподносить здоровье? Пилар Сордо рассматривает и такие непростые темы, как изменение отношений с родными, уход друзей, сложности с использованием новых технологий. В аудиокниге есть много примеров и добрых советов о том, как достойно встречать вызовы, которые бросает время, справляться с проблемами, с которыми раньше сталкиваться не приходилось, и как жить полноценно и позитивно в зрелом возрасте.



Возраст: Инструкция по применению слушать на видеосервисе Wink.