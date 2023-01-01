Возмутительно красивый пилот. Ви Киланд,Пенелопа Уорд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У Кендалл Спаркс проблемы. Перед тем как принять «самое-важное-решение-в-жизни», она решает отправиться в путешествие. В аэропорту она знакомится с очень привлекательным мужчиной, который убеждает ее не лететь в Европу, а купить билет в Бразилию. Кендалл поддается порыву, но каково ее удивление, когда она узнает, что новый знакомый сидит за штурвалом ее самолета и после приземления в Рио собирается составить ей компанию. Но у Кендалл другие планы. На кону стоит наследство ее дедушки и самая странная из авантюр, на которые она когда-либо решалась. Картеру рядом с ней не место. Но он слишком упертый и отступать не намерен. Ну, значит, сам напросился!..



Возмутительно красивый пилот слушать на видеосервисе Wink.