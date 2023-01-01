Возлюбленная. Тони Моррисон (книга, 1987) слушать онлайн

Тони Моррисон – лауреат Нобелевской премии по литературе за 1993 год, первая афроамериканка, удостоившаяся этой награды. Один из важнейших американских писателей XX века, она навсегда оставила след в истории мировой литературы. У Тони Моррисон есть удивительная способность вкладывать самую суть страны и эпохи в каждый из своих романов. «Возлюбленная» воплотила в себе тяготы и боль Америки XIX века, времени, когда рабство было страшнее смерти. История рабыни Сэти, описанная Моррисон, о страхе, трагедии, о выборе, который порой так сложно сделать. Но главное, как и все ее книги,– о безусловной, безграничной любви. Ведь не существует в мире ничего сильнее, чем материнская любовь. «Возлюбленная» – один из самых знаменитых романов Моррисон, за который в 1988 году писательница получила Пулитцеровскую премию.



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