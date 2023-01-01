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Вождение вслепую. Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика429 мин12+
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Сюжет
Рэй Брэдбери – великий мастер пера, философ, мыслитель и психолог. Он намного больше, чем писатель-фантаст – его творчество можно отнести к «высокой», внежанровой литературе. Устройство для уничтожения мусора обнаруживает незаурядный аппетит… Торговец новенькими «студебекерами» скрывает лицо под черным капюшоном… Киностудию маскируют под авиазавод, а авиазавод – под киностудию в ожидании истошного крика «Банзай!»… Об этом и многом другом – в сборнике рассказов выдающегося мастера чудес и романтики Рэя Брэдбери.
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