Вожак. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

"Вожак" – третья, заключительная книга фантастического романа-трилогии Г. Л. Олди «Дикари Ойкумены», жанр космическая фантастика. Это долгожданное продолжение цикла, начатого романами «Ойкумена» и «Городу и миру». Героями предыдущих эпопей были артист Лючано Борготта и врач Регина ван Фрассен. Герой «Дикарей Ойкумены» – солдат Марк Кай Тумидус. Можно сказать, герой-профессионал. Астлантида, мир энергетов-убийц, в кольце эскадр Ойкумены. Совет Галактической Лиги спорит до хрипоты: как поступить с упрямым Островом Цапель? Три решения – карантин, уничтожение и насильственная технологизация – имеют свои плюсы и минусы. На кону – судьба целой расы. Контр-адмирал Ван дер Вейден выполнит любой приказ: разнесет Астлантиду в клочья, высадит на планету десант или встанет бронированным кордоном на границах системы. В разгар спора на Тишри – планету, где базируется Совет Лиги – прибывает обер-центурион Марк Тумидус. Все новенькое, с иголочки: глаз, звание, орден, цели и средства. Прежней осталась лишь волчья натура помпилианца. Впрочем, чистота расы молодого офицера с некоторых пор вызывает сомнения…



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