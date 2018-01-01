Воздушный поцелуй. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет третью аудиокнигу серии «Мой учитель Лис» известнейшего российского писателя Андрея Белянина – «Воздушный поцелуй». Мой учитель Лис, благородный джентльмен из «близких к природе», с усами и рыжим хвостом. В туманной Великобритании его называют мистер Ренар, во Франции – месье Ренье, в России – господин Лисицын, а в Китае – мастер Лю Сицинь. Он носит трость с клинком внутри, пьeт кофе по-бретонски, ничего не боится и способен найти общий язык с кем угодно. А ещe Лис частный консультант Скотленд-Ярда, способный разгадать любую загадку, помогающий полиции раскрывать самые страшные преступления, ставя точку в карьере любого злодея! В мои же скромные обязанности входит лишь сопровождать его везде, тщательно записывая все наши приключения – от предательского выстрела в спину до воздушного поцелуя…… Книга прочитана популярным артистом (более 26 ролей в фильмах) и известным актером дубляжа Алескандром Хошабаевым, на чьем счету дублирование в более, чем 70 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Довлатов» 2018, «Чужой: Завет» (2017) , «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Кредо убийцы» (2016), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016), и многих других. 1. Мой учитель Лис 2. Египетская сила 3. Воздушный поцелуй.©



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