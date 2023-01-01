Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире. Крис Миллер. Ключевые идеи книги
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Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире. Крис Миллер. Ключевые идеи книги

Война чипов. Борьба за самую важную технологию в мире. Крис Миллер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн57 мин16+

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Сюжет

Без кислорода человек не может прожить больше пяти минут. А без кремния весь виртуальный мир, который так бурно развивался последние десятилетия, не проживет и секунды. Из кремния сделаны чипы, благодаря которым все вокруг нас не только работает, но год от года становится умнее.
Создание этих чипов — самый сложный технологический процесс из всех известных человечеству. Тот, кто будет иметь в этой сфере преимущество, получит власть над миром, и вовсе не в переносном смысле.
Прямо сейчас между разными странами за эту власть идет война. Мы ее не замечаем, потому что битвы разворачиваются в лабораториях и залах для совещаний. Но от этого менее напряженными не становятся.
Книга Криса Миллера «Война чипов» — актуальный и глубокий разбор событий, которые незаметно, не неуклонно влияют на жизнь каждого из нас.

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