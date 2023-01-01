Война. Часть 2. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино
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Война. Часть 2. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино

Война. Часть 2. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Культура и искусство12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Последняя законченная картина Ларисы Шепитько «Восхождение», в которой она говорит о войне с библейскими интонациями. Показ и обсуждение фильма с ведущим цикла «Отражения» Денисом Гореловым и директором кинотеатра «Пионер» по специальным проектам Егором Сенниковым.

Война слушать на видеосервисе Wink.

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