WinkАудиокнигиВойна. Часть 2. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино
Война. Часть 2. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Культура и искусство12+
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Сюжет
Последняя законченная картина Ларисы Шепитько «Восхождение», в которой она говорит о войне с библейскими интонациями. Показ и обсуждение фильма с ведущим цикла «Отражения» Денисом Гореловым и директором кинотеатра «Пионер» по специальным проектам Егором Сенниковым.
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