Война. Часть 2. Кинотеатр «Пионер, Центр документального кино (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Последняя законченная картина Ларисы Шепитько «Восхождение», в которой она говорит о войне с библейскими интонациями. Показ и обсуждение фильма с ведущим цикла «Отражения» Денисом Гореловым и директором кинотеатра «Пионер» по специальным проектам Егором Сенниковым.



Война слушать на видеосервисе Wink.