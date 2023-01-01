Вот так соседка. Сарая Уилсон (книга, 2020) слушать онлайн

Поссорившись с богатыми родителями, Мэдисон принимает решение: хватит жить за их счет. А заодно порывает с женихом, который не раз заставлял ее страдать. Простая жизнь и работа учительницей оказываются не самым страшным, что случалось с Мэдисон, но вот поиск жилья – та еще головная боль. И тут Мэдисон подворачивается удобный вариант – некий Тайлер готов поселить у себя горничную, чтобы она убиралась и заботились о его собаке, пока он в разъездах. Мэдисон без ума от Тайлера, но он ведет себя с ней отстранено. А она только и делает, что портит его вещи… И, конечно, как только Мэдисон кажется, что, возмо-о-ожно, лед в их отношениях тронулся, в ее жизнь снова вмешиваются жених, родители и еще парочка интриг, которые грозят обернуться настоящей катастрофой. Отзыв редактора: Уверена, проблемы главной героини отзовутся в сердце каждого. Потому что так иронично и в то же время проникновенно описывать повседневность – дорогого стоит. В этой истории есть что-то от Бриджит Джонс и от Золушки наоборот, но сюжет уводит гораздо дальше от романтичных сказок. История выглядит очень современной. Лучшая романтическая книга года по версии Amazon. «Эта книга – настоящее удовольствие».– Publishers Weekly



Вот так соседка слушать на видеосервисе Wink.