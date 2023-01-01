Вот Иуда, предающий Меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы. Дарья Сивашенкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История Иуды Искариота – одна из самых трагичных в истории человечества. Совершенное им гнусное предательство стало символом низкого падения, а сам он из живого человека превратился в синоним страшного греха. «Но как такое могло случиться с учеником Христовым, с одним из двенадцати Его ближайших друзей?» – задается вопросом автор этой книги. Ее жанр лучше всего охарактеризовать словами «художественное богословие». Это попытка воочию увидеть евангельскую драму: предательство и судьбу предателя. Не претендуя открыть истину в последней инстанции, автор, обращаясь к библейским текстам, к толкованиям святых отцов и размышлениям современных исследователей, предлагает свои ответы на неразрешенные вопросы в «деле Иуды», свое видение и проживание евангельской истории. Музыкальное оформление: Анна Куликова



Вот Иуда, предающий Меня слушать на видеосервисе Wink.