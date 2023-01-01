Воспоминания о Шерлоке Холмсе. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Артур Конан Дойл – знаменитый английский писатель, один из основателей детективного жанра, автор всеми любимых произведений о высокоинтеллектуальном и ироничном аристократе Шерлоке Холмсе и его друге докторе Ватсоне, блестяще раскрывающих любые самые запутанные преступления. В настоящий �сборник вошли завораживающие повести и рассказы о великолепном Шерлоке Холмсе, его блистательном брате Майкрофте и о чуть было не кончившейся трагично встрече с гениальным вдохновителем криминального мира – профессором Мориарти.



Воспоминания о Шерлоке Холмсе слушать на видеосервисе Wink.