Воспоминания о Белинском. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года но имя его стало мне известным гораздо раньше. Вскоре после появления его первых критических статей в „Молве“ и „Телескопе“ (1836–1839) в Петербурге начали ходить слухи о нем как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и нападал на „все“ – на все в литературном мире, конечно…»



Воспоминания о Белинском слушать на видеосервисе Wink.