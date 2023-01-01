Воспитывая счастливых людей… Как не лишить ребенка детства в погоне за званием «идеальный родитель». Любовь Сурудо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И всегда помните: Вы – лучшая мама для своего ребенка! Удивительно трогательная и теплая аудиокнига о воспитании и о том, как современной женщине избавиться от популярных в обществе стереотипов, мешающих чувствовать себя хорошей мамой для своего ребенка. Секрет, как сделать семейную жизнь легче, веселее и счастливее, удивительно прост и спрятан на страницах книги, после прочтения которой невольно возникает вопрос: «А что, так можно было!?» Да! Можно оставлять детей с папой, а самой отправляться на прогулку! Можно не реагировать на детские истерики! Можно плевать на мнение окружающих, которые пытаются научить тебя быть «правильной мамой»! Можно давать волю детской фантазии, даже если потом все в доме перевернуто с ног на голову! Можно не заставлять ребенка делиться игрушками! Можно не париться по пустякам и наслаждаться материнством!



Воспитывая счастливых людей… Как не лишить ребенка детства в погоне за званием «идеальный родитель» слушать на видеосервисе Wink.