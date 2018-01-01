Воспитание внуков. Екатерина II Великая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый, кто прочитает эту книгу, будет куда лучше подготовлен к исполнению собственного человеческого долга – быть дедушкой и бабушкой своим внучатам, он поразится той основательностью, с какой относилась к этой обязанности Императрица Екатерина Великая. © Storysidе



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