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Воспитание внуков. Екатерина II Великая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары16+
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Сюжет
Каждый, кто прочитает эту книгу, будет куда лучше подготовлен к исполнению собственного человеческого долга – быть дедушкой и бабушкой своим внучатам, он поразится той основательностью, с какой относилась к этой обязанности Императрица Екатерина Великая. © Storysidе
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