Воспитание Тюти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Нелли узнала, что у ее сына Вани на пустыре «дуэль» с хулиганом Серёжкой. Нелли рассердилась на своего жениха Антона, который не помог ее сыну, и выгнала жениха. Плачущего сына она нашла в подъезде с запиской на спине: ”Тютя слабак!” Нелли решила, что, если жених не берет на себя заботу о ребенке, значит, и ее он не любит. Но, соскучившись, попросила у любимого прощения. Тот пообещал помогать Ване. Вскоре Нелли узнала, что сын не ходит на физкультуру, боясь насмешек одноклассников. Ваня признался Нелли, что одноклассники мстят ему за проигрыш класса в спартакиаде. Нелли постаралась ободрить Ваню, собралась попросить Антона устроить его в секцию. Она объясняла Антону, что Ване нужен мужской пример, но Антон разозлился, объявив, что Нелли плохая мать, раз не справляется с воспитанием сына. Он ушёл, заявив, что желает отдохнуть. Вскоре она позвонила Антону, чтобы помириться, но тот сказал, что ему надо подумать. Однажды Нелли встретила бывшего одноклассника, Георгия. Тот комиссовался по ранению, и теперь руководил клубом исторической реконструкции. Узнав о бедах Вани, Георгий предложил водить мальчика в клуб на занятия по истории и военному делу. Через три недели из тихого Тюти Ваня превратился в активного мальчика. Однажды в фойе клуба Ваня, с помощью Георгия, показывал приёмы самообороны, это увидел Антон, пришедший в клуб по делу. Нелли рассказала ему, что Георгий – тот курсант, которого она бросила. Узнав, что Георгий много занимается с Ваней, Антон предупредил Нелли, что вояка не научит хорошему. Вскоре, сын заявил, что едет в Москву в Суворовское. Нелли была против, но Георгий поддержал решение Вани. Нелли решила, что Георгий хочет ей отомстить, обрекая на разлуку с единственным сыном, и обратилась за помощью к Антону. Тот попытался очернить военных перед Ваней, но мальчик не поверил. Антон пообещал, взамен клуба, устроить Ваню на карате, куда ходил сын его клиента, и Ваня соблазнился. Антон отвёз Ваню на карате, но обратно вернулся, держа ребенка за шиворот и крича, что Ваня избил сына клиента, Серёжу, и отказался извиняться. Нелли расспросила сына и узнала, что Серёжка – тот самый хулиган, что дразнит Ваню Тютей, а драка была честной. Антон разозлился и бросил Нелли. Нелли, к собственному удивлению, не расстроилась. Нелли понравилась решительность и твёрдость, появившиеся в характере сына. Она встретилась с Георгием, чтобы поблагодарить его за сына, и за то, что много лет назад Георгий не послушался её и выбрал путь настоящего мужчины.



Воспитание Тюти слушать на видеосервисе Wink.