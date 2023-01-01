Воспитание Отиса Айира. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Здесь будет рассказана история одного неудавшегося предприятия, история, весьма поучительная для молодого поколения, по мнению женщины, потерпевшей неудачу. Конечно, молодое поколение не нуждается в поучениях и всегда более склонно поучать, чем учиться. Тем не менее мы приступим к описанию того, что произошло в Симле, т.е. там, где все начинается и многое кончается весьма плачевно…»



Воспитание Отиса Айира слушать на видеосервисе Wink.