Воспитание любовью. Как стать для своих детей большим и сильным взрослым. Ирина Чеснова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Книга для тех, кто хочет уверенно двигаться по нелёгкому пути родительства. И. Чеснова – известный семейный психолог, автор множества книг для взрослых и детей, задумала эту книгу как пособие родителям. В простой, понятной и доступной форме изложена система воспитания, изучив и примерив на себя которую, вы сможете свободно ориентироваться в темах родительства, не испытывая чувства стыда и вины, ощущая себя большим и сильным взрослым. Что самое главное в воспитании ребенка? Что мешает его чувствовать и понимать? Почему дети ведут себя «плохо», и как с этим быть? Как помочь им развить здоровую самооценку, справляться с эмоциями и стрессом? Как устанавливать границы, совмещая чуткость и твёрдость? Как научить детей дружить, обращаться с гаджетами и деньгами. «Можно ли их мотивировать?», от чего зависит успешная учеба, и как пережить подростковые трудности. Цель этой книги – не только рассказать о воспитании детей в атмосфере тепла и доверия, но и помочь вам найти надежные точки опоры, чтобы чувствовать себя хорошим, справляющимся родителем. Любящим, уверенным и компетентным.



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