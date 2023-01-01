Воспитание хороших людей. Как прервать цикл реактивности и помочь ребенку вырасти добрым и уверенным в себе. Хантер Кларк-Филдс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Учитель жалуется, что ваш ребенок постоянно опаздывает в школу. При этом каждое утро вы будите его вовремя, следите за тем, чтобы он все сделал правильно. Но... подходит время X, и маленький монстр начинает делать все возможное, чтобы опоздать: он не хочет одеваться, ест невыносимо медленно, говорит, что не хочет в школу. Вы чувствуете, как учащается пульс, челюсти непроизвольно сжимаются, вы испытываете злость, тревожность, беспомощность... Слова сами слетают с губ. Ребенок молниеносно реагирует в ответ. Еще один день испорчен. Знакомо? Хантер Кларк-Филдс с мужем тоже жили как на вулкане — в ожидании очередной истерики дочери. Но Хантер смогла достичь гармонии в семье и делится своей методикой родительской осознанности в книге «Воспитание хороших людей».



Воспитание хороших людей слушать на видеосервисе Wink.