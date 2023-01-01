WinkАудиокнигиВоспитание без конфликтов: практика здоровых отношений в семье. Софья Пименова
Воспитание без конфликтов: практика здоровых отношений в семье. Софья Пименова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
516 мин0+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
"Как помочь вашему малышу вырасти здоровой личностью, а вам – прожить пору активного родительства без стрессов и срывов. Работающие правила для ребенка. Без насилия. Без криков. Без уговоров. КАК? КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? •
Воспитание без конфликтов: практика здоровых отношений в семье слушать на видеосервисе Wink.