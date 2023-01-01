Восьмой навык. От эффективности к величию. Стивен Кови. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Восьмой навык Стивена Кови кратко формулируется так: «Обрести свой голос и помочь другим людям обрести свой». С момента публикации бестселлера «7 привычек высокоэффективных людей» прошло много лет. Мир сильно изменился. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в личной и профессиональной жизни, тоже стали другими. К знаменитой книге потребовалось дополнение. Человеческая уникальность — вот драгоценный ресурс, который сегодня наиболее востребован. Это относится и к организациям. Стивен Кови объясняет, как распорядиться тремя дарами: свободой выбора, естественными законами, интеллектом. Человек, как и целый коллектив, способны занять лидирующее положение, благодаря шести движущим силам. При этом условии конкурентную борьбу можно сменить преданным служением, мелочный индивидуализм — синергией.



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