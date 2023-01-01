Восьмой детектив. Алекс Павези (книга, 2020) слушать онлайн

«Я не мог остановиться, когда читал „Восемь детективов“… В конце хотелось аплодировать!» – Алекс Норт, автор бестселлера «Шепот за окном» «Когда вы в последний раз читали подлинно оригинальный триллер? Ожидание окончено» – А. Дж. Финн, автор бестселлера «Женщина в окне» «Невероятно умно. Агата Кристи снимает шляпу – браво!» – Сара Пинборо, автор книги «В ее глазах» Алекс Павези создал детектив, напоминающий золотые романы Кристи, но с уникальной живой структурой. Это книга-ребус, которая предлагает читателю разгадать загадку раньше главной героини. Многоуровневый детектив с запутанной историей и наслоением сюжетных поворотов. «Восьмой детектив» – это одновременно и оммаж классике жанра, и ее полное переосмысление. Все истории об убийствах подчиняются правилам – как минимум, там есть жертва, детектив и подозреваемый. Тридцать лет назад профессор математики Грант Макаллистер в этих правилах разобрался и написал семь прекрасных детективных историй. Но это было слишком давно, ведь теперь Грант живет отшельником на средиземноморском островке, подсчитывая остаток своих дней. Вдруг, как чертик из табакерки, в жизни Гранта появляется Джулия Харт, амбициозный редактор, страстно желающая переиздать те самые детективные истории. Теперь писатель, который прячется от своего прошлого, и редактор, стремящийся его понять, должны работать рука об руку. Вот только в историях Гранта полно несоответствий – или, может быть, подсказок, которые приведут к новой, восьмой тайне?



Восьмой детектив слушать на видеосервисе Wink.