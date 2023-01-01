Воскресший из мертвых. Майю Лассила (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классика финской литературы Майю Лассила хорошо знают отечественные читатели по юмористической повести «За спичками», а зрители по одноименному кинофильму. В повести «Воскресший из мертвых», также переведeнной на русский язык Михаилом Зощенко, автор переносит читателя в городскую среду. В этом мире живет и действует главный герой, босяк и жизнелюбец Ионни Лумпери. Выигрыш в лотерею и денежные махинации, два удачных сватовства, бутылки с водкой и с кислотой, банда разбойников и полиция. Скольких он запутал, скольких разорил! Кто-то из персонажей приврал, другой додумал, третий вообще недопонял… И так всe в кучу! «Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет… Он обожает путаницу, неразбериху, я – тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в „Воскресшем из мертвых“ или „За спичками“… В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора», – писал Михаил Михайлович Зощенко.



Воскресший из мертвых слушать на видеосервисе Wink.