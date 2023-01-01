WinkАудиокнигиВоскресшие и мстящие. Третья книга трилогии «Наследники Рима». Борис Толчинский
Воскресшие и мстящие. Третья книга трилогии «Наследники Рима». Борис Толчинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Приключения1006 мин18+
Сюжет
Еретики Ульпины возвращаются, полные решимости сделать из Варга послушное орудие своей мести Империи. А еe правитель Корнелий Марцеллин намерен жестоко расправиться с гордыми галлами. Сумеет ли отчаянный Нарбоннский вепрь отстоять и свободу, и честь, и любовь? Помочь ему в этой неравной схватке способна лишь прекрасная и хитроумная София Юстина, но ведь она надеется вернуть себе власть над Империей! Она не знает, что отныне над мятежным Варгом довлеют живые тени ненависти, воскресшие и мстящие.
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