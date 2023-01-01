Воскресшие и мстящие. Третья книга трилогии «Наследники Рима». Борис Толчинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Еретики Ульпины возвращаются, полные решимости сделать из Варга послушное орудие своей мести Империи. А еe правитель Корнелий Марцеллин намерен жестоко расправиться с гордыми галлами. Сумеет ли отчаянный Нарбоннский вепрь отстоять и свободу, и честь, и любовь? Помочь ему в этой неравной схватке способна лишь прекрасная и хитроумная София Юстина, но ведь она надеется вернуть себе власть над Империей! Она не знает, что отныне над мятежным Варгом довлеют живые тени ненависти, воскресшие и мстящие.



Воскресшие и мстящие слушать на видеосервисе Wink.