Воскрешение. Брайан Кин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ничто не остается мертвым надолго. Покойники возвращаются к жизни, разумные, решительные… и очень голодные. Спасение кажется Джиму Тёрмонду, одному из нескольких уцелевших в этом кошмаре, недостижимым. Однако его сын все еще жив, и их разделяют сотни миль. Шансы на успех ничтожны, но Джим клян�ется найти мальчика – или умереть. Вместе с престарелым священником, мучимым чувством вины ученым и бывшей проституткой он отправляется в путешествие через всю страну. Героям предстоит сразиться с врагами, живыми и мертвыми, и еще более страшным злом, что ждет их в конце приключения.



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