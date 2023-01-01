Восхождение Ганнибала. Томас Харрис (книга, 2020) слушать онлайн

ЧЕТВЕРТЫЙ РОМАН О ГАННИБАЛЕ ЛЕКТЕРЕ ВЕСЬ МИР ЧИТАЕТ КУЛЬТОВУЮ СЕРИЮ О ГАННИБАЛЕ ЛЕКТЕРЕ Книги о докторе Лектере выходят многомиллионными тиражами, став классикой не только детективно-остросюжетного жанра, но и современного психологического романа. «Восхождение Ганнибала» – роман о взрослении Лектера и его восхождении к вершинам зла. Это – феноменальная предыстория событий, изложенных Томасом Харрисом в «Красном Драконе», «Молчании ягнят» и «Ганнибале», с огромным успехом экранизированных в Голливуде. Доктор Ганнибал Лектер – легендарный антигерой нашего времени, гений и злодей одновременно. Что сделало его таким? Ответ кроется в прошлом героя. Как немой испуганный мальчик с цепью на шее, замерзший в снегах Восточного фронта, мог носить в себе столько демонов? И, несмотря на вновь обретенную семью, эти демоны продолжали навещать и мучить Ганнибала. Пока он не вырос – и не обратился к ним сам… «Гипнотическая фигура доктора Ганнибала Лектера – культового антигероя современной литературы – встает со страниц романа в полный рост». Publishers Weekly «Настоящий учебник по искусству создания напряженного сюжета, абсолютный шедевр, который плавно стремится к своей кульминации… Харрис, наверное, лучший на сегодняшний день автор, работающий в этом жанре». The Washington Post «Каждый роман Томаса Харриса – это отшлифованное совершенство». The Times



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