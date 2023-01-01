Ворожители. Александр Вэй (книга, 2020) слушать онлайн

Главный герой книги – питерский ученый-этнограф, специалист по древней керамике, разрывающийся между наукой и антикварным бизнесом, – сталкивается с чередой необъяснимых событий, в которых странным образом переплетаются явь и сон, прошлое и настоящее, глухая русская деревня и разные города мира. Как разгадать таинственную загадку и найти единственно верный выход в сложившихся обстоятельствах? Как открыть дверь к себе самому, подлинному и настоящему? Это роман о поколении тех, кому сейчас за сорок, и о любом, кто неизменно ищет себя сегодня и всегда. Для широкого круга читателей. Композитор: А.Сторожук Звукорежиссеры: П.Остроумов (запись звука), А.Симонов (звуковое оформление).



Ворожители слушать на видеосервисе Wink.