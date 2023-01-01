Воровство. Александр Куприн
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Воровство. Александр Куприн

Воровство. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами „молния“. Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной…»

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