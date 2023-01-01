Вор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Вор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Вор. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

После смерти матери Людмила Савельева решила разыскать своего отца, Макара Делягина, проживавшего в другом городе. Когда-то отец бросил мать Людмилы, как только узнал о её беременности. Первая встреча Людмилы и отца вышла комом – Макар принял дочь за мошенницу. Однако, через несколько дней, он сам неожиданно приехал к Людмиле, которая, на всякий случай, оставила ему в свой адрес. Макар рассказал дочери, что её мать неверно изложила историю его расставания с её матерью и, брошенным-то, на самом деле, был он. Савельева поселила его в комнате своей одиннадцатилетней дочери Наташи, а ту переселила в свою. Макар вёл себя настороженно, но Людмила объясняла это тем, что он ещё не привык к ним. Вскоре Наташа по секрету сказала маме, что видела, как дедушка, улучив момент, положил себе в карман мельхиоровую чайную ложечку. Людмила удивилась и сказала Наташе, что та, скорее всего, ошиблась. Вскоре выяснилось, что Макар – большой любитель спиртного. В один из дней, соседка Савельевых, Нина Михайловна Шустова сообщила Людмиле, что их «дедушка» спит пьяный на лестничной площадке между этажами. Чуть позже Людмила поймала «папашу» на вранье: тот изложил уже другую версию своего расставания с матерью Люды, и тогда только она поняла, почему мама до самой смерти не хотела общаться с Макаром. Вскоре Нина Михайловна сообщила Людмиле, что у них пропал детский снегокат, да и вообще в подъезде стали исчезать разные вещи. На следующий день Людмила неожиданно увидела своего отца на улице, когда тот продавал те самые «пропавшие» предметы – ложки, лампочки, Наташину книжку про Робинзона и снегокат. Людмила потребовала у Макара объяснений, и тот рассказал дочери, что ему срочно нужна крупная сумма денег для того, чтобы «замять» дело о краже, которую он совершил у соседей, а к ней он приехал потому, что в родном городе его, скорее всего, уже объявили в розыск. Людмила была в ужасе. Макар поклялся, что больше никогда не возьмёт чужого, и Людмила поверила ему. На другой день соседка сообщила, что у них от двери пропали ботинки её зятя, и Савельева поняла, что отец снова принялся воровать. Макар сказал, что не крал ботинок, обиделся и ушёл от Людмилы, сказав, что возвращается в свой город. Вскоре соседка сообщила, что злосчастные ботинки нашлись, а Людмила снова отправилась к отцу, поняв, что любит его и что нужна ему.

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