Вопреки организации. Роберт Таунсенд (обзор). Том Батлер-Боудон (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Вопреки организации» в формате 10-минутного чтения: обзоры лучших книг, только самое важное и полезное. Таунсенд родился в 1920 году в Вашингтоне и провел свое детство в Грейт-Неке, Нью-Йорк. Учился в Принстоне, после выпуска в 1942 году служил во флоте и принимал участие во Второй мировой войне. В 1948 году Таунсенд поступил на службу в American Express, где работал в течение последующих 14 лет и дослужился до должности старшего вице-президента. Андре Майер предложил ему стать генеральным директором Avis в 1962 году, когда банк Lazard Frères приобрел эту компанию по прокату автомобилей, находившуюся на грани банкротства. Таунсенд возглавлял Avic c 1962 по 1965 год. ЦИТАТА: «Нет нужды отказываться от своих принципов или идти на компромисс, для того чтобы сделать успешную карьеру внутри какой-либо организации. Причина заключается в том, что все остальные настолько привыкли продаваться и продавались столько раз, что ваша бескомпромиссная позиция немедленно выделит вас на фоне других».



Вопреки организации слушать на видеосервисе Wink.