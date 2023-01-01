Волшебный быт. Светлана Баранова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Как часто приходится слышать выражения вроде «быт заел» или пафосное «Любовная лодка разбилась о быт»… Представления о быте у большинства людей ассоциируются со скучной чередой нескончаемых домашних дел. В лучшем случае – осознанной необходимостью, в худшем – невыносимым бременем. В результате огромная часть нашей жизни оказывается «окрашена» негативными эмоциями, лишена радости, лёгкости и творчества! Что же делать? Нанять «крутых» дизайнеров, чтобы создали в доме уют, да ещё домработницу с поварихой? Не всем по карману, да и – не поможет! Даже толпа прислуги не избавит женщину от необходимости быть Хозяйкой своего Дома. И кому удаётся это понять и принять, для тех «скучный» быт становится поистине ВОЛШЕБНЫМ!… Книга, которую ты сейчас держишь в руках, настоящий «путеводитель» на пути познания способов гармоничного и творческого взаимодействия с удивительным миром вещей. Она адресована и юным «принцессам», которые ждут своего прекрасного принца, толком не зная, что с ним делать, чтобы он стал настоящим Королём, а не превратился в мелкого домашнего тирана! Эта книга адресована и молодым женщинам, желающим сделать свою семейную жизнь счастливой, а дом – уютным и тёплым и при этом самой остаться юной и женственной. Эта книга адресована и бабушкам, «золотой» возраст которых даёт возможность пересмотреть привычные представления о жизни, а опыт необходим дочерям и внучкам! Ведь так хочется видеть их счастливыми! А после прочтения книги у вас изменится в волшебную сторону отношение к порядку и уюту в Доме.



Волшебный быт слушать на видеосервисе Wink.