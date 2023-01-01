Волшебные сапожки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Волшебные сапожки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Волшебные сапожки. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

40-летний сапожник Григорий Артемьев и его 12-летняя дочь Лиза недавно переехали из Москвы в провинциальный город. Здесь Григорий встретил Тамару, полюбил ее. Но дочь воспротивилась, она свято чтила память своей матери Ирины, погибшей три года назад. Однажды в газете Григорий увидел статью об Ирине. В ней говорилось, что она отсидела три года за покушение на убийство и ее досрочно освободили. Эту газету ему принесла Тамара, она не понимала, почему Григорий врал всем и своей дочери о смерти матери. Григорий рассказал о том, что произошло на самом деле три года назад: когда Лиза серьезно заболела, Григорий собрался продать комнату в Москве, чтобы на эти деньги вылечить ребенка. Но Ирина уговорила отпустить ее танцевать за рубеж, она надеялась там заработать деньги. Вскоре Григорий узнал, что Ирина занималась там проституцией, пыталась бежать и пырнула ножом сутенера. Тогда он, шокированный тем, что его жена стала проституткой, решил соврать. Он сообщил Лизе, что мать погибла, а Ирине, что дочь не перенесла операцию и умерла. Теперь Григорий с ужасом ждал, что Ирина разыщет его, чтобы узнать о судьбе дочери. Вскоре бывшая жена пришла к нему и попросила отвести ее на могилу к дочери. Григорий прогнал Ирину, но не учел он одного, что она решится проследить за ним. Так Ирина и Лиза узнали правду. Ирина собралась в Москву, Лиза согласилась ехать с ней. Через пару дней вещи были собраны, Григорий, утирая слезы, прощался с дочерью. Но в последний момент Лиза передумала, она решила остаться с отцом, которого тоже очень любила.

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