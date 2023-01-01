Волшебные королевства 4. Сергей Витальевич Карелин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Приближается война. И на этот раз не только эльфы станут врагами нашего героя по имени «Смерть Эльфам», а целый Светлый Союз кланов и неписей. Коль ты стал союзником уже весьма известного в игре данженмастера, то будь готов не только к «плюшкам», но и к проблемам. А тут еще на личном фронте все з�апутывается.... но тролли не сдаются!



Волшебные королевства 4 слушать на видеосервисе Wink.