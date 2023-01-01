Волшебные королевства 4. Сергей Витальевич Карелин
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Волшебные королевства 4. Сергей Витальевич Карелин

Волшебные королевства 4. Сергей Витальевич Карелин (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези, Фантастика18+

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Сюжет

Приближается война. И на этот раз не только эльфы станут врагами нашего героя по имени «Смерть Эльфам», а целый Светлый Союз кланов и неписей. Коль ты стал союзником уже весьма известного в игре данженмастера, то будь готов не только к «плюшкам», но и к проблемам. А тут еще на личном фронте все запутывается.... но тролли не сдаются!

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